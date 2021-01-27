全球航空產業雖然因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的衝擊，陷入不景氣，但，早早就切入太空供應鏈的高雄在地航太廠商「公準精密」，卻逆勢成長，宣布斥資3億元在南科高雄園區擴廠，擴充自動化精密製造及組裝產線，搶進國際低軌道衛星零件供應鏈，助攻台、美太空計畫發展。

高雄經發局長廖泰翔27日表示，他日前特地前往公準訪廠，並與公準董事長蘇友欣，針對航太科研通用技術交換意見，後續，高市府將協助加速航太科研媒合，提供在地精密加工產業研發新商品，推動航太高雄隊成為全球供應鏈重心。

廖泰翔指出，高雄目前主要有22家航太廠商，橫跨維修、內裝、機身、引擎零組件、以及起落架等結構件生產，串起整個航太產業鏈，年產值達400億元，約占全國相關產業3分之1。

他強調，高雄經發局正積極在仁武產業園區、橋頭科學園區，規劃航太產業招商，鏈結路竹、岡山、仁武既有供應鏈聚落，帶動高雄航太產業鏈發展。

廖泰翔表示，去年全球航太產業受疫情影響出貨銳減，經發局為了協助廠商發掘新商機與合作模式，在2020年12月15日舉辦「精密加工產業趨勢與商機」研討會議，廣邀國家太空中心、高捷公司、公準精密、春雨、晟田科技、穎明工業、晉禾企業、榮陞精密、加銘鋼鐵、長亨精密、安拓實業等單位，共同聚焦低軌衛星及軌道產業發展。

公準董事長蘇友欣指出，公準深耕高雄43年，專注精密模具設計與製程開發，具多樣化製程及表面處理研發能力，並獲得航太、半導體、面板、能源等世界大廠認證。

他指出，看好未來發展，2020年12月15日加碼3億元，在南科高雄園區擴建新廠，導入自動化製造與組裝產線，除了生產面板、半導體兩大領域產品外，並生產自有品牌的伺服閥、循環經濟製程設備、超低溫冷櫃引擎等高階新品，搶進全球低軌道衛星零件供應鏈，新廠將於今年底完工，提供160個就業機會。

(工商 )