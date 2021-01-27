通苑區漁會促銷在地魚貨，推出「牛轉乾坤大福箱」，限量160組好料滿滿，即日起開放訂購。（通苑區漁會提供／巫靜婷苗栗傳真）

通苑區漁會促銷在地魚貨，推出「牛轉乾坤大福箱」，限量160組好料滿滿，即日起開放訂購。（通苑區漁會提供／巫靜婷苗栗傳真）

通苑區漁會促銷在地魚貨，1月30日將於苑港漁港冷凍加工廠辦理海鮮年貨市集。（通苑區漁會提供／巫靜婷苗栗傳真）

疫情升溫，許多民眾不敢到市場人擠人採購，苗栗縣通苑區漁會趁勢推出「大福箱」，隨機裝有白鯧、午魚、龍蝦、烏魚子、鮮干貝等10項魚貨，提供宅配服務，讓民眾在家也能備好料，減少外出群聚的風險，漁會總幹事楊資暖表示，大福箱除了調節年節魚貨供需，也能促銷因疫情減少出口的國產海鮮。

楊資暖指出，受疫情影響，中南部國產石斑魚等魚貨外銷減少，各地漁會紛紛絞盡腦汁行銷在地魚貨，希望能夠調解年節供需，通苑區漁會每逢春節前夕推出「大福箱」，強調在地新鮮食材直送到家，今年遇疫情攪局，漁會魚貨提供宅配服務，更貼近民眾的防疫需求。

楊資暖表示，超值福箱內隨機裝有10項應景年節海鮮食材，有白鯧、午魚、龍蝦、烏魚子、鮮干貝、蝦類、透抽等，限量160組，每組2500元，送禮自用兩相宜，即日起開放訂購 （電話：0966703011）。訂購人能在1月30日到苑港漁港冷凍加工廠取貨，或選擇宅配。

為加強促銷在地新鮮魚貨，通苑區漁會也將於本周六上午9時30分至下午2時，在苑港漁港冷凍加工廠舉辦海鮮年貨市集，有漁民新鮮捕撈的在地海產，適合民眾就近採買，另規畫限量NG海鮮現場大折扣活動，撿便宜就趁現在。

楊資暖表示，現場除了有打卡送好禮活動，採購滿6666元還加贈保冷袋1個，雖然會場屬於半戶外空間，民眾參加活動仍務必全程佩戴口罩。

(中時 )