台南市一名36歲林小姐容易緊張焦慮，從學生時代起，就常有頭痛症狀，考試前及月經前後最容易發生，疼痛的部位及性質不太固定，但在壓力解除後，發作的程度及頻率都會降低，近日卻又因工作壓力大，頻頻頭痛，並曾就診西醫服用止痛藥。而林小姐也求診中醫，希望藉中醫調理，降低服用止痛藥機率，台南市立醫院中醫部翁瑞陽醫師診斷林小姐為張力性頭痛及叢集性頭痛病症，給予針灸與中藥治療後，病症大幅改善。

翁瑞陽醫師指出，在台灣最常見的頭痛是張力型頭痛，占所有頭痛類型的90％，是由於頭顱周圍肌肉筋膜收縮，刺激血管或筋膜周圍的神經引發，患者的頭部兩側常有像被繃帶緊緊綑綁的疼痛感。而另一種常見的頭痛是偏頭痛，大約占所有頭痛類型的5至6％左右，典型的偏頭痛在發作前一天左右，就會出現焦慮、疲倦、食慾改變等症狀，通常發生在頭部單側，發作時在患處會有脈搏跳動感，常常伴隨噁心、欲吐、畏光、怕噪音等症狀。

翁瑞陽醫師也說，而叢集性頭痛是較不常出現的類型，約占所有頭痛類型的1％，但其症狀通常較為劇烈，會從眼眶或太陽穴的位置發作，接著再轉移到頭部一側，通常無法靠休息緩解，常會伴隨臉色蒼白、臉部盜汗、鼻塞或眼睛流淚等症狀。

翁瑞陽醫師表示，林小姐頸部及後腦一直有持續的緊繃感，尤其，長時間使用電腦時就容易發作，從症狀看來，屬張力性頭痛。但林小姐表示，近一周有一次嚴重的夜間發作，是在經期後第二天發生，從右側的眼眶開始，且出現流淚、鼻塞等症狀，疼痛相當劇烈，讓她無法入睡，此則屬叢集性頭痛。

翁瑞陽醫師解釋，張力性頭痛主要由後頸及枕部帽狀腱膜張力異常所導致，故針灸足太陽膀胱經的絡卻、玉枕及天柱等穴，以及足少陽膽經的風池、腦空等穴。而叢集性頭痛，則針灸足少陽膽經的上關穴及陽白穴，手陽明大腸經的曲池穴、合谷穴，足陽明胃經的內庭穴。

林小姐回診表示，第一次治療後，後頸部的緊繃舒緩大半，至於叢集性頭痛的症狀治療後，也還未復發。翁瑞陽醫師建議，減少長時間低頭看電腦的時間，避免頸部不適，再追蹤月經前後是否仍有頭痛症狀。

翁瑞陽醫師表示，張力性頭痛的造成原因與姿勢有相當大的關係，想要根治宜從改善看書及看電腦的習慣著手，設定鬧鐘定時起來動一動，避免頸部長時間處於前傾的姿勢。至於叢集性頭痛的病因，醫學上尚未完全釐清，但研究顯示與三叉神經相關，且抽菸、喝酒、服用硝化甘油（耐絞寧）都會增加風險，遺傳也是因素之一，叢集性頭痛較易復發，宜長期追蹤，以得到最好的療效。

(中時 )