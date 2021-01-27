5寶爸退租後將房內搞得凌亂不堪，讓房東氣炸。(圖/房東提供)

惡劣五寶爸 退租欠3萬還留一屋垃圾 前房東：我忍無可忍

台中一名27歲江姓男子和妻子育有5子，先前因替孩子籌看病費引發各界關注，不過5寶爸的前房東出面怒控，半個月前一家人已搬走，不過留下的卻是滿屋垃圾，更氣人的是，5寶爸有力氣將新冰箱一路從6樓搬走，卻沒力氣清理垃圾，搞得房子髒亂不堪，讓前房東氣炸。房東表示，他以一個月6500元租給5寶爸，目前已積欠2至3萬房租，讓他忍無可忍，直到今日新聞曝光後，5寶爸才出面連繫說要處理。

中時新聞網實際訪問到房東，房東委屈表示，5寶爸從本月10日搬出後，遲遲未聯繫他做點交，他先前多次連繫5寶爸，要求將房子清乾淨，但5寶爸又拿孩子當擋箭牌，一下說小孩發燒，後來又說孩子燙傷要送醫，清理房子的日期也一改再改，房東給出多次機會，5寶爸仍不出面解決問題，最後忍無可忍才決定出面。今日新聞曝光，5寶爸才出面連繫表示要處理，從照片中可看到，家中留下滿屋垃圾，更扯的是屋內的食物、尿布放了半個多月，導致整間房子臭氣熏天。

5寶爸其實從去年平安夜上網兜售嬰兒車，籌孩子的看病費開始就爭議不斷，起初各界善心人士善心人士捐贈物資，主播房業涵更登門拜訪，親自送上一台冰箱，此外，還有汽車美容廠老闆佛心給出工作機會，提供每個月3萬月薪加獎金的薪資條件，但5寶爸卻以搬家為裡由，兩度放鳥老闆，是老闆下最後通牒他才現身，豈料，5寶爸上班未滿一星期就提離職。

5寶爸搬家後將屋內搞得凌亂不堪，讓房東氣炸。(圖/房東提供)

5寶爸退租後將房內弄得髒亂不堪。(圖/房東提供)

5寶爸風波不斷，這次被踢爆退租後房屋髒亂不堪，沒力氣清理屋內的尿布及食物，卻有力氣從6樓搬走值錢的新冰箱，讓網友看了拳頭都硬，「藉口跟理由 一堆，有本事生卻沒肩膀，看來結紮也是說說而已，搞不好過沒多久，又冒出一胎了」、「真的可憐之人必有可恨之處」、「沒錢也有手有脚整理環境吧」、「他下次一定會賣冰箱」。

(中時新聞網)