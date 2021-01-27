再過一個月就要迎接牛年來臨，悠遊卡公司特地設計「招財紅包袋」及「開運小春聯」要致贈給一直以來支持悠遊卡的「悠遊好朋友」，在各大合作通路持悠遊卡/悠遊聯名卡消費滿額，即可獲贈「招財紅包袋」或「開運小春聯」。

農曆年前至悠遊卡各大通路，以悠遊卡消費滿額就可拿到悠遊卡限定紅包袋、小春聯、應景又實用，數量有限、贈完為止。參與滿額送紅包袋的通路包含：光南大批發、SOGO、天仁喫茶趣TO GO、微風Breeze、九乘九文具專家、101文具天堂、山崎麵包、義美、墊腳石、國軍福利站、吉野家、環球購物中心、迷客夏；參與滿額贈開運春聯的通路則是小北百貨、正忠排骨飯、臺北市兒童新樂園、統一多拿滋，條件請見下表。

持悠遊卡/悠遊聯名卡於以下通路活動期間消費滿額贈【招財紅包袋】(不累贈，數量有限送完為止)。（悠遊卡提供／黃慧雯台北傳真）

持悠遊卡/悠遊聯名卡於以下通路活動期間消費滿額贈【開運小春聯】(不累贈，數量有限送完為止)。（悠遊卡提供／黃慧雯台北傳真）

此外，趁寒假及農曆春節期間到高雄遊玩，搭乘高雄捷運、YouBike或輕軌，並綁定悠遊卡LINE個人化服務，就能獲贈50元全家便利商店購物金。

即日起至2月28日前，持悠遊卡在任一個月之當月(2021年1月、2021年2月，跨月重新累計)搭乘高雄捷運、高雄輕軌、高雄YouBike合計滿5次以上，即可獲贈全家便利商店購物金50元(活動期間每LINE帳戶限回饋1次，總數量限1萬份，送完為止)。

(科技)