工研院「展望2021暨CES重點趨勢研討會」今（27）日登場，由工研院產業科技國際策略發展所針對後疫時代下，2021年科技產業之總體觀察，並針對CES 2021最新科技發展動向提出解析，期協助台灣相關產業掌握趨勢脈動，洞見未來新契機。工研院產科國際所研究團隊觀測到，「疫情」是CES 2021最大公約數，「數位轉型」是2021年最重要的關鍵趨勢。

工研院副所長鍾俊元指出，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的確實對全球產業衝擊極大，已加速產業服務端、生產端的「數位轉型」。從CES觀察，今年的特色聚焦在後疫「新常態」的創新應用，大多數新產品、新技術都環繞著疫情的需求。建議台灣服務端廠商，應加速運用數位工具，提供客戶零接觸服務體驗；生產端廠商則應充分運用數據加值生產製造，並投資於數位資產來創新價值。

CES 2021展覽特色為防疫、智慧、自動為後疫「新常態」三大需求，並主要呈現在「居家」、「個人」、「城市」等三種創新應用領域上，透過運用高性能運算、網絡安全（Cyber security）、物聯網（IoT）等「共通性」科技提供智慧與安全工具或平台實現。「居家」是結合工作與生活的活動總部，照顧到居家防疫需求；「個人」則重視個人化防疫與精準健康；「城市」的創新應用則強調公共衛生與零接觸商機。根據工研院預估，2025年全球將有40％的員工在家工作、有75％的病患將使用數位醫療服務，且網絡安全防護服務將有187億美元市場；預計至2030年，第四、五級自駕車產值將達600億美元，從上述後疫創新應用趨勢與機會，展望2021年，我國產業應提早布局相關產品技術發展。

觀測CES 2021，「家」扮演推動新經濟更重要的角色，加速了新媒體影音串流、娛樂、遊戲、遠距辦公、線上學習、健身領域的趨勢發展。主辦單位消費者技術協會（CTA,Consumer Technology Association）預估，2021年北美市場在軟體與影音串流服務支出，將成長11％至1,120億美元，其中影片串流支出成長15％至410億美元，音樂串流支出成長19％至100億美元，遊戲支出成長8％至470億美元。國際大廠Samsung、LG、SONY、Panasonic等知名業者以AI人工智慧融入沉浸體驗影音科技，展示各項無縫連結智慧生活解決方案，包括：一、8K、Mini/Micro LED、可捲螢幕、透明顯示、電競新品、空間音訊、TWS等新興視聽裝置；二、5G智慧場域應用擴大，智慧感知影音互動系統、防疫科技與非接觸式技術等讓創新概念落地，並豐富使用者體驗，引領未來美好生活樣貌與推動全球科技產業向前邁進。

(時報資訊)