26日韓股大跌後，市場正關注美國聯準會談話與1.9兆美元紓困案進展，不過外資卻大賣韓股，造成KOSPI出現震盪走勢，最後以下跌作收。KOSPI指數收3,122.56點，下跌17.75點，跌幅0.5%。

主要個股漲跌互現，三星電子與樂金化學分別下跌1.3％與2.8％。另一方面，三星生物製藥(Samsung BioLogics)與同業賽特瑞恩 (Celltrion)則分別上漲5.9％和2％。

樂金顯示利多出盡(LG Display)下跌5％，剛出爐的上季財報，受到iPhone熱賣與面板漲價激勵，是3年來表現最好的一季。

微軟的雲端管理Azure成長50%，讓市場對本周都要陸續公布財報的蘋果電腦與臉書都樂觀期待。DS投資證券表示，投資人在財報周時期，進場動作停看聽明顯變謹慎，市場都在關注蘋果電腦與特斯拉分別在27日與28日公布的財報結果。

外資再賣超6227億韓元，約5.64億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,104.4韓元，韓元升值0.19％。

(時報資訊)