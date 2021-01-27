《後宮甄嬛傳》作為大陸宮鬥劇浪潮代表作之一，捧紅了一票娘娘、妃子，至今離首映都過去10年了，還有電視台在重播，該劇相關話題也還被影迷討論著，而造成這齣劇如此成功的原因，主演「甄嬛」的孫儷絕對是大功臣，不料導演鄭曉龍卻在受訪時透露，孫儷拍《後宮甄嬛傳》時，從沒跟他與劇組完整吃過一頓飯，每次都提早走，讓人聽了超傻眼。

《後宮甄嬛傳》捧紅一票后妃們，「甄嬛」孫儷因這部戲在圈內地位一飛衝天，登上演藝生涯頂峰，無論人氣還是片酬都水漲船高，之後也因此接下了多部大戲，甚至立刻被導演鄭曉龍邀約，接力合作的《羋月傳》，但導演聊到跟孫儷合作《後宮甄嬛傳》，爆料她永遠都不會在片場多留。

鄭曉龍導演受訪，聊拍攝《後宮甄嬛傳》的幕後故事，爆了孫儷的料，他說孫儷下戲後，從沒一次跟他及劇組好好吃完整頓飯，吃到一半就會說她要先走了，看似耍大牌，但其實不是，孫儷趕著走的理由是「我回去要背詞兒！」，導演透露孫儷戲份真的很重，她在這齣劇中有高達1千多場戲，每天的台詞量都是一疊，大概6、7頁A4紙之多。

鄭曉龍導演盛讚孫儷是很認真的演員，其他人等戲時會放鬆、打鬧，她卻永遠都在一旁背劇本念念有詞，而看過這齣劇的觀眾都知道，角色們的台詞常有文言文，或是特別拗口的用語，但孫儷卻敬業到從沒NG過，讓要求很高的鄭曉龍也不禁佩服，才會邀她繼續合作《羋月傳》。

(中時新聞網)