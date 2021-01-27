前女F4成員劉樂妍在2018年九合一大選前，減租1000元利誘房客投票給台北市議員羅智強，涉違反《選罷法》遭起訴。台北地院今（27日）開庭，人在大陸的劉女疑因疫情延燒、河北部分地區封城緣故，又沒出庭，第3次放法官鴿子，法官當庭下最後通牒，要求劉女的法扶律師鄭志政7天內提出合法理由，否則將對劉女發布通緝。

北院去年5月27日第一次開庭，劉樂妍沒有出庭，透過律師稱在大陸接到新工作，要7、8月才有空回台灣；法官考量14天居家檢疫期後，排定去年9月30日第二次開庭，劉女又沒現身，透過律師表示在大陸參加「2020海峽論壇」，無法回台。

北院今第3次開庭，劉樂妍還是沒到庭，法官表示，劉女已在去年12月3日透過海峽交流基金會合法送達，由本人簽收傳票，劉女未經合法請假仍未到庭，將要發布通緝；律師趕緊表示，劉女是因疫情關係交通封鎖，沒有辦法回台，並非無故不到庭。

法官最後要求律師7天內具狀，說明劉樂妍未出庭的原因，若沒有合法、正當理由，將會對劉女發布通緝。

近日新聞指出，大陸河北省新冠肺炎疫情惡化，許多地區在年初陸續封城，而部分低風險地區在封城半個月後，也已陸續解封，居住在河北的劉樂妍，近期也在個人微博上發布許多封城消息，疑似就是律師稱她無法回台開庭的原因。

(中時 )