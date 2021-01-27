國內疫情陷入緊張，台灣的電影產業也受到重創，蔡英文總統今天表示，政府將盡力提供協助，用實際的方案力挺文化產業，並呼籲一起用行動支持國片，把台灣電影產業做得更大，品質顧得更好。

民進黨今天召開中常會，邀請影評人鄭秉泓及與談人小野以「從2020年的票房成長探詢國片發展策略-以高雄電影節為例」為題進行專案報告。

民進黨發言人謝佩芬轉述蔡英文聽取報告後的裁示，蔡英文表示，台灣的電影，是靠著一群堅持不放棄，懷抱著信心和過人勇氣的影像工作者，才能一步一步走到今天。

她說，這段時間，因為疫情的關係，讓全世界的文化產業受到影響，台灣當然也不例外。「但是我要讓各位了解，政府不管在之前，還是疫情發生後，都盡力提供許多協助，用實際的方案力挺文化產業」。

政府成立文化內容策進院，作為導引民間資金的平台，也藉由整合政府和民間企業的力量，產出更具質量的好作品。不過蔡英文強調，支持國片，千言萬語都抵不過身體力行。

去年11月，她親自進到電影院觀賞國片，深刻感受到，原來要在平凡的日常中拍出不平凡，是一件多麼不簡單的事情，透過大銀幕觀看電影，更能感受劇中演員細膩的情感，直接闖入到觀影者的心底。

所以她請大家，一起用行動支持國片，把台灣電影產業做得更大，品質顧得更好。蔡英文表示，雖然台灣電影在今年看到曙光，也有優異的表現，但這條路很漫長，我們仍要持續集結更多的力量努力，也對堅持理想的人致敬。

(中時 )