美日歐對我發出增援車用晶片求救函，經濟部與國發會今中午找來包含台積電在內的4家晶圓代工大廠午餐會，商討全球車用晶片荒對策。會中達成「一個共識、三個方法」原則，在理解缺貨問題重要性下，大廠願以優化產線、提高供應率、協調挪移產線等3方式全力配合。

台積電副總方淑華、力積董事長黃崇仁、世界先進副總劉啟光、聯電總經理簡山傑在中午進入經濟部，參加這場由經濟部長王美花、國發會主委龔明鑫共同主持的車用晶片協調午餐會。

會議並未進行很久，王美花會後表示，2019、2020年車用晶片就有減單情形，到去年疫情3、4月，遠距商機，筆電、手機晶片需求在增加，這些大廠就有提出警告，說減單後要恢復非常困難。果不其然，需求大增，現在這4家業者生產線全供不應求，甚至有超載情形。

經過協調，經濟部與會晶圓代工大廠達成「一個共識、三個方法」結論。王美花說明，共識就是廠商理解到此問題重要性，願意配合，儘量支援讓美日歐得到更多晶片。

各大廠會採用三個方法去做，首先是「把生產線更優化」，把已100％全開產線再拉到102％、103％，多出的量都給車用晶片。二是「把給車用晶片的供應率(Supporting rate)給到最高」。王美花解釋，晶圓廠對不同產業有不同Supporting rate，可能要100％，只給80％，但廠商現在承諾給車用會是最高。

第三是「協調挪移其它產品產線」，王美花表示，廠商願意跟其他晶片客戶協調，看產品可否延後一點，把多出的量轉給車用晶片用。

王美花直言，今天是好的開始，但這涉及複雜談判，且是長期需求，不是今天就能解決。至於晶圓大廠多生產出的晶片，並沒有優先順序先給哪個國家，由廠商依各自供應狀況分配。

(中時 )