街頭藝人楊元慶昨在臉書粉專分享一段故事，表示日前去肯德基，後方一名男童拿著大把1塊錢買可樂，店員好奇詢問下才知道，男童的一塊都是一點一滴自己存的，店員聽完後，立刻送他一杯可樂，還替他從小杯升級為大杯，令楊元慶十分感動。

街頭藝人楊元慶26日於個人臉書粉專《楊元慶 無法取代的溜溜球》分享，因肚子餓到肯德基買蛋塔果腹，排在後方一名男童手拿著大把1塊錢，向服務員點了一杯可樂，店員見男童手中大把1塊錢忍不住詢問來源，男童回說，這些1塊錢是靠幫忙家裡倒垃圾存的，每倒1次垃圾，就能獲得1塊錢的獎勵，媽媽說過若想喝可樂，就要靠自己努力。店員聽完表明不收可樂的錢，還從小杯升級為大杯。

楊元慶說，自己是街頭藝人，因此對這件事特別有感，過去他也曾拿大把零錢買工作用的音源線，當時老闆也好奇問為何有這麼多零錢，他也直言自己是街頭藝人，老闆當下很霸氣的把錢退給他，並說「辛苦了，加油！」

楊元慶說，並非鼓勵使用零錢消費，只是想告訴大家，大部分人視為理所當然的東西，對某些人來說是珍貴的事物，希望大家有能力時，都能適時幫助他人，即使只是一杯可樂，也能給男童一個美好的下午。

(中時新聞網)