AI智慧園區的綠能公園設置滑步車遊戲場，小朋友在坡度地形玩直排輪。（羅浚濱攝）

AI智慧園區的綠能公園設置大碗公主題滑梯區，小朋友玩得不亦樂乎。（羅浚濱攝）

縣府將「AI智慧園區」北側2公頃規畫特色公園，設置最夯的滑步車遊戲場、大碗公主題滑梯區、具挑戰性攀爬網區等7大種類遊具設施，27日邀請關心兒童遊戲權的2個公民團體搶先測試設施，預計年中前正式開放，將成為「竹北市第一座共融式公園」。

新竹縣友善兒童促進會和還我特色公園行動聯盟成員，帶著10名小朋友到場體驗還未正式對外開放的設施，除了玩溜滑梯外，小朋友覺得好玩又刺激的是「旋轉陀螺」，不時說「轉快點！飛起來！」

「每個年齡層，都可以在這個公園找到自己想玩的！」新竹縣友善兒童促進會總幹事楊怡青說，特別是滑梯遊戲場規畫不同級別難度，讓大小朋友都能共樂，非常期待未來公園開放。

還我特色公園行動聯盟理事邱筱婷表示，在攀爬設施部分，可看出縣府做了很多巧思，場域十分寬敞，遊具之間有距離，並且不只單一種設施，可以讓每個孩子都玩得很開心！

產發處處長陳偉志表示，AI綠能公園本身具有滯洪、生態調節、景觀及休憩等功能，經辦理公園體驗工作坊後，規畫多項挑戰性遊具，提供老人到小孩都能遊憩的親子休閒空間，也成功打造一個都市內的森林公園。

特公盟在測試相關遊具設施後，提出如在滑步車遊戲場畫設起始點等補強建議，產發處將把相關意見請施工單位修正，待開放後更符合使用者需求，達成縣長楊文科「好玩的公園就在我家」的藍圖。

AI綠能公園設置有隧道式攀爬網、2個2米多長溜滑梯、大碗公滑梯、攀爬網、旋轉陀螺、2個滑步車道練習場，親子共樂網狀鳥巢鞦韆，還有適合小小朋友的幼兒座椅型鞦韆、小樹屋、沙坑區，旁還設小型洗腳池，提供遊玩民眾清潔使用。

(中時 )