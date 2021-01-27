台中市警察局第三分局健康派出所偕同分局偵查隊與中市南區福順里社區發展協會及警察志工團隊舉辦加強重要節日安全維護宣導活動。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局第三分局健康派出所偕同分局偵查隊與中市南區福順里社區發展協會及警察志工團隊，於南區福順里社區發展協會活動中心共同舉辦「桌遊也可以預防犯罪，趣味不枯燥」為主軸的加強重要節日安全維護宣導活動，現場吸引大批福順里里民攜老扶幼，共襄盛舉參與活動。

有鑑於歷年春節期間，民眾金流往來較為活躍，為遏止歹徒覬覦或不法詐騙集團的蠢蠢欲動，讓民眾安心過年，健康派出所與分局偵查隊特別拿出壓箱寶：「詐騙防衛隊」桌遊，透過遊戲兵棋推演，了解現常見的假檢警、假交友、假投資等詐騙手法及話術，趣味的遊戲結合犯罪預防宣導，不但瞬間拉近警民距離，身歷其境緊張刺激的臨場感，也讓現場民眾印象超深刻，個個玩得不亦樂乎。

除了打詐，現場也進行婦幼安全、人本交通、安居專案等重要犯罪預防觀念宣導，詳實提醒民眾如何防範未然，保障自身及財產安全，讓民眾更加安心。

健康派出所所長楊靖表示，110年加強重要節日安全維護工作期間，警方偕同志工及社會團體的力量，進行各種預防犯罪宣導及為民服務活動，希冀讓有限的資源發揮無限的力量，傳遞最新的警政資訊，讓民眾安心過好年。

(中時 )