疫情下貧富差距擴大並不是新聞，但幅度可能超過想像，據慈善組織樂施會(Oxfam)統計，排名前10大富豪在疫情期間財富增加5400億美元，足夠讓全球約70億人接種新冠病毒疫苗，該組織還呼籲各國政府應該針對這些超級富豪增加稅收。

資料顯示，至去年11月，全球排名前1000大富豪持有財富已經提前戰勝病毒，恢復到疫情前99.9%水準，但收入水準居於後50%人口的收入仍在繼續下滑，「最有錢的1%只要9個月就走得過疫情寒冬(金融海嘯時，恢復速度至少還要5年)，但其他人的經濟損失至少要10年以上才能真正復原。」

樂施會在這份《世界不平等報告》稱新冠病毒為「不平等病毒」，並稱儘管貧富差距這種現象在人類史上無時無地都存在，但從本世紀第1個10年尾聲的金融海嘯後，各國政府為挽救經濟的各種措施，都讓此問題更加惡化，因此政府有必要在救市時重新思考是不是該修正方向。

以全球首富、電商巨頭亞馬遜(Jeff Bezos)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)為例，樂施會稱其在疫情期間增加的財富，足夠付87.6萬名亞馬遜員工每人10.5萬美元獎金，付完這些錢他依然和疫情爆發前一樣富有。

富豪們多半是企業家，特別是科技業者，他們資產的增長基本面是公司業務因疫情反而大好，但更重要的是政府推出的無限量化寬鬆，挹注大量資金到股市，讓這些公司股價水漲船高​。而且值得注意的是，財富增加並非實質收入，資產計算包括現金、不動產、持有股票等。

事實上這些富豪也非為富不仁，據UBS(瑞士銀行)統計，去年3至6月第一波疫情高峰，209名財富超過10億美元的富豪光是公開捐款就高達72億美元，例如貝佐斯的前妻麥謹思(MacKenzie)就捐贈達1.25億美元協助應對疫情，微軟(Microsoft)共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)與妻子梅琳達(Melinda)聯名的基金會捐款也達17.5億美元，用來研發疫苗和藥物，還有幫助改善疫情下更加嚴重的糧食問題。

(中時新聞網)