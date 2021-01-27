前氣象主播黃鈺文以藝名「米奇」在《我愛黑澀會》出道，後來轉換跑道當上新聞台主播，即便新冠肺炎疫情肆虐，仍決定離開台灣到新加坡發展，不過近來卻遭到不知名網友頻頻留言恐嚇，讓她嚇到決定報警處理。

黃鈺文在Instagram曬出網友在她貼文底下飆罵的留言截圖，只見對方不僅怒嗆她是垃圾之外，還質疑她是來新加坡當陪酒女郎賣身的，甚至表示看到她都覺得噁心，最後更怒嗆要她滾回台灣，否則碰到面一定會要朝她丟雞蛋，對此她在IG限時動態PO文表示自己尚未公佈未來工作地點，沒想到對方竟摸清底細已經查出來，讓她坦言相當可怕。

黃鈺文表示會先報警處理，絕不會姑息養奸。（圖／mickeyhuang0126 IG）

對此，黃鈺文強調會去警局備案，不會讓這種事情草草結束，沒想到到當地警察局報案時，竟發現是自助式報案，也就是沒有人，只有一台電話和一個電腦螢幕，讓她當下不知從何求助，坦言心情相當慌張，還好當地員警相當熱心，願意直接碰面協助她處理，此外也感謝這段時間來自各界的關心。

黃鈺文感謝這段時間各界的關心。（圖／mickeyhuang0126 IG)

黃鈺文從世新大學新聞系畢業，過去是「黑澀會美眉」的她，2012年到新聞台擔任氣象主播，隔年因為出外景播報時燒毀天燈，不僅讓她一夕成名，更被網友戲封為「天燈主播」，2014年閃電宣布離開主播檯，轉到澳洲華人電視台擔任主播，目前擁有4張執照的她，強調希望繼續藉著學習新事物，以便投資自己慢慢走進理想生活。

(中時新聞網)