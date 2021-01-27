因應國際書展停辦，國立台灣文學館將原先要在書展亮相的「語我同行─多元語言與族群對話」展覽搬到台文基呈現。（台文館提供／李宜杰台南傳真）

因應國際書展停辦，國立台灣文學館將原先要在書展亮相的「語我同行─多元語言與族群對話」展覽搬到台文基呈現。（台文館提供／李宜杰台南傳真）

因應「2021台北國際書展」停辦，國立台灣文學館將原先要在書展亮相的「語我同行─多元語言與族群對話」展覽內容濃縮，原汁原味搬到台文基呈現，並派出科技夥伴機器人「阿文」進駐台文基「創作坊」，以華、台、客、英、手語5種語言，介紹台灣多元語言歷史。

在「創作坊」也能看到台文館首創的行動展模組，展示曾在台文館精彩登場的「逆旅・一九四九—台灣戰後移民文學展」，內容談論1949年的移民文學，希望觀眾在文學作品之中，看到巨輪底下的人性與悲憫。

另外，還有19場於台文基舉辦的精選講座，同步於台文館官網臉書直播，全力放送、全心防疫，帶你感受不同母語的美。從向陽談母語和詩、聽朱宥勳與各作家說說創新文學教育、劉維瑛說客語、陳豐惠台語開講、當代原住民歌謠創作、台語RAP新時代等等，主題包羅萬象。

此外，1月29日至1月31日連續3日將於台文基大樹下舉辦小市集，邀請各文學出版社設攤，包含奇異果文創、大辣出版、天河創思、鳴個喇叭、小魯文化、玉山社及高雄市出版商業同業公會等出版業者紛紛響應。

(中時 )