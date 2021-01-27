42歲的陳男在台灣透過加拿大籍友人，寄送30顆大麻種子，2年間陳男不斷上網自學累積經驗，在去年中旬時初有成果，便已分枝技術，將原本種植的2株大麻原始母株，分枝到174株，擴大種植規模，粗估市價約5000萬元，沒想到才剛有成果就被警搗破。

據了解，陳男友人介紹認識這名加拿大籍男子，前年他請託友人，從加拿大寄回30顆大麻種子後，就在台南以每月租金1萬多元，租下3層樓透天厝種植；陳男為避免警方查緝，特別將透天厝內包覆隔音棉，仍逃不過警方法眼。

電偵大隊掌握情資，追查數月決定收網逮人，14日上午趁陳男準備外出時進門臨檢，警方陸續在屋內查獲大麻植株174株、大麻花成品毛重94.6公克、種植筆記、燈具、肥料、通風設備及手機等證物。

陳男否認販賣，僅有供稱種植大麻是為了自己吸食，警詢後依毒品危害防制條例移送台南地檢署。

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(中時 )