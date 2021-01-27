面對即將到來的農曆新年，元大人壽表示，考量保戶於春節期間可能有較多的資金需求，除了針對春節期間應給付之生存保險金、滿期保險金等保險給付，都將提早於農曆新年前給付，同時也提醒過年前有短期資金運用，或假期結束後的開學有學費需求之保戶，可以運用保單借款來紓解荷包壓力。

因應農曆春節假期，元大人壽針對生存保險金、滿期保險金應給付日為今年2月9日至2月16日（含）的應給付件，將預先執行給付作業，讓保戶可於年節前陸續收到應給付之金額。保戶可自行選擇給付方式，若選擇電匯件者，將統一提前於2月8日匯款；選擇支票件者，給付支票將分批於2月1日前寄出，讓民眾有多一筆資金可於春節期間自行調配運用。

元大人壽提醒保戶，應注意持有之保單狀態以免影響提前給付，若因保費繳次不足、保費支票未兌現、或契變受理中等不能給付原因之保單，須待原因排除後始能執行給付作業。

針對春節期間有短期資金需求、想透過保單借款，並於過年前收到撥款的保戶，元大人壽提醒，應先確認保單借款之申請文件齊備，於2月3日（含）送抵元大人壽，即可於2月9日前完成匯款作業，若有特殊需求指定日期者，也可於申請書上註明，所有貼心服務就是想讓保戶在春節期間擁有更靈活的資金調度，以紓解經濟上的壓力。要注意的是申請保單借款前，務必詳閱保單借款約定書，充分了解相關約定，並注意還款繳息時間，以避免繳了多年的保單保障失效。

農曆春節期間也是國人出遊的高峰期，元大人壽建議民眾，即使是選擇國內旅遊也應該事前規劃好旅行平安險，在出遊前花個5-10分鐘上網投保，讓自己的旅途安心有保障，避免突發意外破壞了出遊的興致。

元大人壽提醒保戶，農曆春節期間，無論是返鄉與家人團聚或出國旅遊都應注意自身安全，元大人壽客戶服務專線0800-088-008於每日上午9點至晚間10點皆有專人接聽服務，其餘時間保戶可選擇語音留言，上班日將由專人電話回覆，希望陪伴保戶過個好年。

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