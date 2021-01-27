因應新型冠狀疫情，北市聯醫1月27日起至2月9日加強全院門禁管制，謝絕所有探病訪客；聯合醫院表示，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬，進入醫院請持健保卡、身分證或相關文件，務必配戴口罩並主動告知旅遊史（TOCC）。

聯合醫院進一步說明，陪病家屬（含照服員）每床限1名，且須出示陪伴證並量測體溫，無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病，建議家屬多改以通訊軟體，如LINE視訊等以滿足探病需求，呼籲民眾共同配合，以達到保護市民安全的要求。

聯合醫院表示，除病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同或基於法規需要家屬簽署同意書或文件；急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明的需要；其他因病患病情惡化或醫療處置需要，或長時間住院病患等情形，經評估有必要探病且經醫療機構同意者。

北市聯醫提醒，民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、妥善處理口鼻分泌物、減少觸摸眼鼻口及盡量不要到人多擁擠的公共場所等習慣，若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，請務必在家休息，不要到公共場所，必要外出時，請務必戴口罩，保持社交安全距離。

(中時 )