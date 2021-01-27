因為新冠肺炎疫情延到今年進行的BWF年終總決賽，今天展開首日賽事，現任世界球后戴資穎在首場分組賽迎戰印度前世錦賽金牌辛度（Pusarla Sindhu），首局尾聲小戴被辛度連得4分、19比21讓出，不過第2局開打小戴連搶6分找回主控權，21比12追回一局，雙方進入決勝第3局，最終小戴比21比17搶下首勝。

戴資穎過去對辛度12勝5敗佔上風，今天之前小戴對辛度正值2連勝，首局兩人分數接近，小戴最多只領先4分，雖然小戴先19比17接近收下首局，但辛度拉出一波4比0高潮，反而逆轉先下一局。

第2 局戴資穎以6比0開局要回氣勢，加上辛度失誤變多，小戴以11比4進入技術暫停，中後段小戴再補一波連得6分高潮、打下10分領先，進而追回一局。

決勝第3局兩人比數接近，也互換過領先，雙方9比9平手後戴資穎靠著連搶3分要回領先優勢，並率先出現賽末點，最後一分辛度高壓扣殺卦網，結束這場歷時59分鐘的三局大戰。

(中時 )