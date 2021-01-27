緯創(3231)在高殖息率加持下，股價今收盤大漲逾4個百分點。法人估2020年緯創稅後淨利84.8億元，年增3成，EPS 3元。假設配息率80%來看，潛在配息2.4元，以今收盤價32.35元計，殖利率約為7.4%，對收息的投資人而言，可趁除息前逢低布局。

法人分析，緯創伺服器客戶主要是品牌客戶/網通客戶/GPU大廠等，雖然目前品牌客戶受企業資本支出下滑而較為保守，但緯創打入新客戶及新產品的供貨比重提升，可望於2021年營收雙位數成長。

其次，手機業務方面，目前緯創已將中國昆山產線出售給中國業者，相關利益仍在計算中，緯創未來手機產線將以印度為主，原先市場預期緯創在印度的產線於2021年將大幅放量，但受到先前勞工事件影響，成長規劃將放緩，目前先保守看待此塊業務的表現，因此緯創2021年獲利支撐來源仍為筆電/伺服器/顯示器業務。

受疫情影響，目前NB需求量仍高，預估緯創首季出貨量550~570萬台，優於過往第一季300~400萬台的水準。

(時報資訊)