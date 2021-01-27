台南市安定區公所27日提前為獨居老人慶祝新年。（安定區公所提供／李宜杰台南傳真）

台南市安定區長李燿州27日特別率領同仁、財神爺及5位高齡70歲的阿嬤，提前幫安定區的獨居長輩慶祝新年，5位阿嬤打鼓快閃表演，現場氣氛熱絡。

台南市安定區長李燿州27日特別率領同仁、財神爺及5位高齡70歲的阿嬤，前往安定區防災保全戶（即淹水潛勢區域住戶）關心，其中獨居長輩因行動緩慢，且社會支援網絡較弱，更需他人定期關懷。在區長帶領下，阿嬤們帶著充滿自信的微笑表演太鼓，她們神采飛揚的表情，及撼動人心的鼓聲，令當場所有人動容。最後，由區長及財神爺致贈市長恭賀春聯和關懷物資，讓獨居長輩及保全戶開心迎新年。

本次除防災避難宣導外，特別針對目前新冠肺炎疫情，提醒社區長輩做好個人健康管理，出入公共場所務必戴口罩，並保持安全社交距離，同時感謝阿嬤們的熱情演出，期許每位長輩都可以活出精采人生。

李燿州表示，隨社會人口結構變化，獨居老人人數漸增是未來趨勢，目前安定區各里成立8個關懷據點，提供長輩健康促進、延緩失能及共餐場所，同時也積極配合市府推動各項老人福利政策，讓獨居老人不再孤獨，也讓他們感受到社會的愛與存在的幸福感。

(中時 )