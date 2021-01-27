房價表現好high！根據今（27）日最新出爐的2020年第4季國泰全國房地產指數，房市相較上一季「價量俱穩」，相較2019年第4季「價漲量穩」。

國泰房地產指數今天出爐，在國際經濟金融情勢方面，由於COVID-19疫情復燃，各國重啟防疫管制措施，削弱全球景氣復甦力道，主要經濟體續推擴張性財政政策並維持寬鬆貨幣立場。國內經濟金融情勢方面，央行12月理事會維持利率不變，預期國內經濟溫和成長。

但為抑制房地產市場投資過熱現象，防範銀行信用資源過度流向不動產，央行決定採行不動產貸款針對性審慎措施，預期對房市健全發展有正面效應。立法院也於12月30日通過實價登錄2.0，未來實價登錄門牌需完整揭露、禁止紅單轉售、預售屋簽訂後 30 日內逐案申報，一連串健全房市新措施，對國內房地產市場未來將造成銷售行為的改變。

進一步觀察各地區表現，相較2019年第4季，成交價，新北、台中、高雄價穩，其餘地區上漲。

至於在成交量方面，新竹減少，雙北、桃園、台南穩定，台中、高雄增加。

從四季移動趨勢來看，本波成交價與前波高峰相比，新北接近波段高點，其餘地區均較前波為高；但成交量呈現兩極發展，桃竹以北地區仍處相對低檔，中南部地區已超過前次波段高點。

(工商 )