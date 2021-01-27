衛福部長陳時中日前表示，因為台灣核酸檢測比大陸準，所以費用比較貴。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今(27)日質疑，「這位先生」不是無知就是唬弄台灣老百姓。陳時中今天被媒體詢問時則霸氣回應，台灣檢測比較準是事實，至於被國台辦以「這位先生」稱呼有何意見，陳時中則說「這位先生沒有回應」。

有台商反映，不懂為何台灣自費篩檢費用比大陸高出逾19倍，陳時中曾在18日的疫情記者會上說，台灣的檢測價格較貴是因為比較準確，大陸有些檢測中心採整批送驗，但因細節不同，因此這樣比較沒有意義。

針對陳時中「大陸整批檢測核酸準確度低」的言論，朱鳳蓮今表示「非常荒唐可笑」，她指出，「要麼是專業上確實無知，要麼就是故意混淆概念，企圖唬弄、蒙騙台灣民眾」。朱鳳蓮強調不論「單檢」和「混檢」，在大陸都被廣為運用，而且有很高的準確度，還說「奉勸這位先生還是老老實實向台灣民眾講清楚，台灣核酸檢測費用如此高昂的真實原因」。

陳時中今天在疫情記者會中再度被問到篩檢費用的問題時表示，台灣檢測比較準是事實，也是令台灣自豪的地方，台灣對於採檢流程、感控都有確實做好，檢測也確實做得又好又準，而且每一個國家條件不同，價格很難直接拿來比較。陳時中還說，前幾天甚至看到有報導指出，大陸廠商出的核酸檢測報告整批作假。

至於被國台辦以「這位先生」稱呼，媒體詢問有何意見，陳時中則說「這位先生沒有回應」。

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(中時新聞網)