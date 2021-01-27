前旅日投手陳冠宇因為疫情及多重因素決定返台發展，在投入中職選秀前的這半年選擇加入業餘球隊安永鮮物，走了與過去歸國球員不同的路，陳冠宇的選擇源自於崇越集團打造先進的運動訓練中心，且引進一套來自日本鳥取「初動負荷器材」，對球員幫助相當大，連鈴木一朗、達比修有都愛用。

崇越科技於於臺北大學運動中心創立「XPORTS」專業運動訓練品牌，期許打造出台灣的「費雪運動訓練中心」，資上千萬元建置運動訓練機制及室內棒壘球練習場，有200坪室內練習空間，尤其引進日本鳥取「初動負荷器材」，結合國立體育大學江杰穎教授的運動科學檢測及肌力訓練，建置一整套專業的運動訓練、運動恢復、運動復健機制。

「初動負荷器材」可增加柔軟度、關節活動度與爆發力，為日本早稻田大學小山裕史博士研發提出，深受日本體育界的高度重視，日本職業球團讀賣巨人、中日龍、東北樂天、橫濱、廣島等球隊，亦預計於今年3月時導入此套訓練機制，可以說器材規格等同日職球隊。

陳冠宇今日舉辦加盟安永鮮物記者會，「起初有聽過很多前輩們到鳥取取經，現在因為疫情關係才能出國訓練，但現在在台灣就有很棒的器材供我們使用，相信這半年學到很多不同訓練方式，對我半年後投身選秀有更大的信心。」陳冠宇與崇越旗下安永鮮物棒球隊簽訂半年合約，有望於今年3月開打的春季聯賽登板一展身手。

全越運動事業總經理陳杰成透露，這套器材是從日本引進，甚至專業人員也是隔離14天後來組裝，「統一獅劉芙豪過去每年都自費到日本做這套器材的訓練，但從今以後想要做這套訓練器材，在北部三峽就能做。」

(中時 )