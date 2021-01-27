遊戲零售連鎖店 GameStop(美股代號：GME)近期漲勢驚人，主要是受到做空機構香櫞研究（Citron Research）看衰，引來美國網路論壇Reddit網友激烈情緒，從上周四(21日)至本周二(26日)收盤，已經大漲超過243%。全球首富、特斯拉執行長馬斯克也在周二盤後推波助瀾，一句「Gamestonk」讓該公司盤後股價大漲超過40%。

GME的股價從1月以來已經大漲超過685%。GME暴漲事件，起源自香櫞研究21 日透過 Youtube貼出經營合夥人 Andrew Left所錄製7分鐘的影片，分析GME股價將大幅崩跌至20美元的5大理由，包括：GME本益比被高估，仰賴實體店面的經營模式將受到影響，這家遊戲零售商的營運面臨嚴重打擊，投資人卻完全忽視風險，以及未來1年的財報數據來預估，GME當時股價換算的本益比已經超過50倍。

然而，這段影片卻被轉載至Reddit 旗下高人氣論壇 WallStreetBets討論，不少美國網友表示，將持續抱有這檔股票，甚至呼籲其他網友也買進這檔股票，才導致這波暴漲事件。

馬斯克26日狂發推文，不只在美股盤前喊「I kinda love Etsy」，推升Etsy這家販賣手工藝品的電商平台盤前大漲近9%。美股盤後，馬斯克看到GME股價大漲，轉貼Reddit 論壇 WallStreetBets 網址，並留言「Gamestonk!!」Stonks這個字為近期興起的迷因，為股票「Stock」而來，有股票大漲大落的衍生意味。

據Business Insider報導，大賣空電影真實主角、知名對沖基金經理人Michael Burry，現在個人擁有的Scion 資產管理公司，在2020年9月底握有170 萬股GME，當時價格約1,700 萬美元，若從25日盤中價格來計算，這筆股票資產價格已經來到2.71 億美元，報酬率達15倍之高。Michael Burry原本在2020年3月底為止，持有大約300 萬股 GME，但接下來半年陸續減碼38%，也就是說Michael Burry本來可以賺更多。

Michael Burry對此表示，如果你注意到GME，並從中賺到一筆錢，他很替這些投資人開心，不過，這樣的漲勢可能已經引起監管單位行動，因為這樣的表現不自然，且瘋狂又危險。

(中時新聞網)