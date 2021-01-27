口罩熱潮襲捲全球，醫療耗材領導品牌CSD中衛，特別與全球記憶體領導品牌「金士頓」合辦亞太區口罩設計大賽，以「記憶 讓我更強」為主題，廣邀亞太各國設計好手共襄盛舉，2個月內共有日本、馬來西亞、台灣等10個國家，3100件作品參賽，競爭十分激烈，最終選出十件入圍作品。

設計大賽分為「三色玩創意」和「多色無極限」兩組，兩組冠軍將分別贏得5000美元大獎，其餘入圍佳作則各獲300美元獎金。此外還會選出「品牌特別獎」，除加贈1000美元獎金，作品還可獲得量產機會，成為亞太區限定版口罩，讓更多口罩迷使用及收藏！

CSD中衛營運長張德成表示：「過去幾年，中衛率先替口罩注入創意元素與時尚風格，讓醫療口罩脫胎換骨，令全世界驚豔。此次參賽者的作品也讓大家驚豔，各國設計人才發揮出的多元化設計，不僅讓人讚嘆，也彷彿將口罩變成傳達個人感情記憶的畫布，改變了口罩的定義。」

台灣作品包含設計師吳柏詣【你「菱」聽得到我說話嗎？】，兒時家鄉記憶及阿嬤的採菱背影為構思。視覺設計師孫敏鳳【建構X解構】，則用抽象符號打造天堂樂園。另外，視覺傳達設計系學生許倖榛的【奇蹟庭園中的夏日回憶】，則以仲夏美景為題。

馬來西亞的Lilo Jong，在作品【愛憶永在】中將家庭成員畫成各世代儲存裝置，希望喚起大眾珍惜與家人共度的珍貴記憶；日本的青年插畫家Tsuyoshi Artman作品【生之呼吸】，曾任醫療人員的他希望透過設計鼓舞人們更加堅強。

印度的織品設計師Rishabh Rajy則以【閃耀快門】的相機鏡頭圖樣，提醒人們永遠銘記生命中的美好片刻。另外，菲律賓設計師Aljohn M. Matias的【完美的不完美】、馬來西亞設計師Yman.S的【怪獸國度】、泰國設計系教授Waraporn Mamee的【暹羅鬥魚】與越南設計師Nguyen Dang Binh的【塗鴉紙】等作品，都分別以直覺的構圖、淺顯易懂的主題、簡約的技法用色以展現童心與活力，散播改變世界的溫暖能量。

即日起2月7日止，網友只要至活動網頁投票支持自已心中的冠軍作品，並至CSD中衛或金士頓粉絲專頁留言分享，就有機會抽中十大入圍作品口罩！

(中時 )