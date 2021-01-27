三重區先嗇宮27日舉行獨居長者關懷活動，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、新北副市長謝政達前往參加（戴上容攝）

三重區先嗇宮27日舉行獨居長者關懷活動，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、新北副市長謝政達前往參加（戴上容攝）

年節將至，三重區先嗇宮27日舉行獨居長者關懷活動，前總統馬英九、國民黨主席江啟臣、新北副市長謝政達前往參加，先嗇宮董事長李乾龍表示，三重地區獨居老人有165位，先嗇宮19年來致送愛心便當至獨居老人家中，今年因疫情關係改由10位代表授贈，禮金及禮品將由公所人員致送家戶。

李乾龍說，先嗇宮19年來歲末都會為獨居長者舉辦圍爐活動，今年因疫情取消，改為獻香祈福會，神農大帝是炎帝神農氏，神農氏發明農業，相傳他親嘗百草，作為醫藥，促進百業向榮，人類生活得以更進一步發展，今日藉由獻香，向神農大帝祈願，祈求國泰民安、百姓安康。

見賢思琪社會福利基金會執行秘書陳婉萍表示，宏國集團贊助獨老圍爐活動已多年，今年集團成立的見賢思琪社會福利公益基金會，則為長輩準備米糕及米果，呼應神農大帝創立農業的苦心。

三重區長陳奇正表示，三重區共有165位獨居長者，公所人員以及志工10多年來都為長者「三餐送到家」，該項友善政策領先各區，且全年無休，很感謝各志工的協助和幫忙，讓三重獨居長者感受到滿滿的愛。

(中時 )