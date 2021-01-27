名列南瀛五大香、4年一科的「學甲香」相當熱鬧，往年遶境3天期間少說吸引10萬人以上參與，廟方為防疫決定取消，也不舉行上白礁謁祖祭典。（莊曜聰攝）

新冠肺炎疫情又起，台南市各類大型活動及寺廟遶境紛紛停辦或延期，4年一科，名列南瀛五大香稱號的「學甲香」原訂去年舉辦，因疫情順延1年，沒想到今年又碰上相同狀況，學甲慈濟宮27日舉行董事會討論後，為防疫優先，除了宣布農曆春節贈送保生金符活動取消外，「學甲香」也決定停辦，而也是在今年登場的慶安宮「西港香」，則將照常舉行。

學甲慈濟宮奉祀有869年歷史的開基保生二大帝神像，並保存國寶級葉王交趾陶，有保生大帝台灣開基祖廟的稱譽，每年在農曆3月11日時舉辦上白礁謁祖祭典，每4年1次刈香大遶境，列為台南沿海南瀛五大香科之一，遶境3天期間少說都有10萬人以上參與，擔憂群聚風險，去年就宣布順延。

學甲慈濟宮昨天舉行董事會，討論後決定，因受到新冠疫情影響，避免因群聚感染影響民眾健康，配合防疫將不進行大型祭典類的活動，學甲香確定取消，明年將視狀況再恢復上白礁謁祖祭典，若疫情不再攪局，下次學甲香將在2年後舉行。

慈濟宮董事長王文宗指出，停辦學甲香是痛苦決定，但疫情變化誰也無法掌握，且參加的宮廟還有訓練陣頭及僱用藝陣的問題，必須提早決定才不會措手不及，王文宗說，他這個月還跑了趟大陸，到白礁祖廟等友境宮廟送帖邀請，現在得趕緊取消；另外將在5月底登場的西港慶安宮香科醮典，目前尚未傳出暫停，各友境宮廟仍繼續相關準備活動。

(中時 )