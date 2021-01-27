到底全新iPhone的拍攝能力有多強？蘋果（Apple）連續第四年發起春節賀歲短片計畫，稍早前正式釋出今年賀歲短片《阿年》預告。並公布此片邀請入圍2020年金球獎最佳外語片《別告訴她》導演王子逸執導，完整影片將在1月29日正式公開，醞釀滿滿過年氛圍。

蘋果近年來為經營華人市場，農曆年前都會邀請名導演利用iPhone拍攝，執導賀歲短片。此計畫自2018年啟動，當年請來香港知名導演陳可辛，透過iPhone X拍攝《三分鐘》短片，講述因為忙碌春運，春節期間只能短暫團聚三分鐘的母子之間的感人故事；2019年則邀請知名導演賈樟柯執導的《一個桶》短片，以離鄉遊子每次返鄉時，父母都會精心準備的「家鄉味伴手禮」為題，同樣相當感人，短片以iPhone XS拍攝而成。而2020年則是邀請2017 年奧斯卡金像獎提名影片《關鍵少數》導演西奧多·梅爾菲(Theodore Melfi)、2020 年金球獎提名影片《小丑》攝影指導勞倫斯·謝爾(Lawrence Sher)以及華語影壇周迅主演的豪華陣容，以iPhone 11 Pro拍攝《女兒》短片，談到一家三代在除夕夜重聚的故事，在在都引起話題與討論。

今年即將迎來牛年，蘋果則是邀請來入圍2020年金球獎最佳外語片《別告訴她》導演王子逸執導新年賀歲短片，名為《阿年》。釋出的30秒預告以「你相信傳說嗎？」破題，很明顯將以傳統過年新年的傳說「年獸」為主題，將會如何呈現小女孩的家庭與年獸之間奇妙又神秘的互動，令人期待。

根據蘋果官方微信公佈的資訊，講述「年的傳說」的賀歲短片，將會由iPhone 12 Pro Max拍攝而成。預計將在1月29日完整公開！果粉們可以鎖定官方微信來欣賞。先前蘋果也都有公布賀歲短片拍攝的幕後花絮，預期消費者們也將能藉由相關影片，學習到幕後團隊如何利用iPhone 12 Pro Max巧妙拍攝引人入勝短片的技巧。

(科技)