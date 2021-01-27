26日彰化警察分局特別選定攔阻詐騙績效卓著的國泰世華彰化分行配合實施演練。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

26日彰化警察分局特別選定攔阻詐騙績效卓著的國泰世華彰化分行配合實施演練。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

26日彰化警察分局特別選定攔阻詐騙績效卓著的國泰世華彰化分行配合實施演練。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

26日彰化警察分局特別選定攔阻詐騙績效卓著的國泰世華彰化分行配合實施演練。（彰化警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

歲末防搶演習，彰化縣各警分局都拚了，一場又一場宛如賀歲警匪片，各有特色，讓大家看得直呼過癮，波麗士大人們，才華洋溢，當起搶匪也是有夠悍的啊！「還好這些人沒有走錯路」，這次彰化警分局也號召街頭奔波外送員協助緝匪。

26日彰化警察分局特別選定攔阻詐騙績效卓著的國泰世華彰化分行(華山路)配合實施演練，扮演歹徒同仁騎乘機車在銀行接近打烊時段，由1名歹徒鑽入鐵捲門內伺機行搶，拿出手槍制服保全，並對空鳴槍威脅櫃檯人員將錢。

其餘機警行員則趁機觸動隱藏式警報器通知警方到場，另1名把風歹徒見警方抵達現場，立即騎乘機車逃逸，見義勇為的外送員見狀欲協助攔阻不及，也跟著警方尾隨，通報群組內數百名夥伴一同注意。

經支援警力陸續抵達銀行現場，優勢警力加上強大火力及辣椒水輔助，當場逮捕犯嫌，逃竄的歹徒也在警方發動線上攔截圍捕之情況下，於中華路、華山路口被警方及熱心外送員前後包夾，棄車徒步逃跑，當場仆街，一同被隨後趕來的警力壓制逮捕！

春節將近，彰化縣警局將於2月3日22時至2月17日24時，進行為期15天的「110年加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為工作主軸。提醒各金融機構及社會大眾，在面對疫情的同時，也要提高警覺性。

(中時 )