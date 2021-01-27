歲末防搶演習，彰化縣各警分局都拚了，一場又一場宛如賀歲警匪片，各有特色，讓大家看得直呼過癮，波麗士大人們，才華洋溢，當起搶匪也是有夠悍的啊！「還好這些人沒有走錯路」，這次彰化警分局也號召街頭奔波外送員協助緝匪。
26日彰化警察分局特別選定攔阻詐騙績效卓著的國泰世華彰化分行(華山路)配合實施演練，扮演歹徒同仁騎乘機車在銀行接近打烊時段，由1名歹徒鑽入鐵捲門內伺機行搶，拿出手槍制服保全，並對空鳴槍威脅櫃檯人員將錢。
其餘機警行員則趁機觸動隱藏式警報器通知警方到場，另1名把風歹徒見警方抵達現場，立即騎乘機車逃逸，見義勇為的外送員見狀欲協助攔阻不及，也跟著警方尾隨，通報群組內數百名夥伴一同注意。
經支援警力陸續抵達銀行現場，優勢警力加上強大火力及辣椒水輔助，當場逮捕犯嫌，逃竄的歹徒也在警方發動線上攔截圍捕之情況下，於中華路、華山路口被警方及熱心外送員前後包夾，棄車徒步逃跑，當場仆街，一同被隨後趕來的警力壓制逮捕！
春節將近，彰化縣警局將於2月3日22時至2月17日24時，進行為期15天的「110年加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢及民眾安心」為工作主軸。提醒各金融機構及社會大眾，在面對疫情的同時，也要提高警覺性。
(中時 )
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