雲頂郵輪集團旗下的星夢郵輪「探索夢號」提升防疫規格，每航次限搭載1200名旅客。（陳彩玲攝）

農曆年節將近，雲頂郵輪集團為疏散返鄉人潮，更推出兩天一夜「春節返鄉小旅行」。（雲頂郵輪集團提供）

疫情升溫，雲頂郵輪集團旗下的星夢郵輪「探索夢號」提升防疫規格，每航次限搭載1200名旅客，更提高消毒清潔頻率等措施，此外，農曆年節將近，為疏散返鄉人潮，更推出兩天一夜「春節返鄉小旅行」、「孝親微旅行」，從基隆出發一路漫遊至高雄。

星夢郵輪台灣區業務部副總裁劉曉寧表示，星夢郵輪「探索夢號」去年7月重啟國內郵輪航線，恢復營運至今已屆滿半年，一直將「防疫優先」視為最高原則，並配合中央流行疫情指揮中心政策，嚴格落實船上各項防疫工作。

劉曉寧說，1月24日起「探索夢號」防疫規格再升級，除了將載客數下修至原先三分之一，每航次僅搭載1200名旅客，更提高消毒清潔頻率、定時宣導配戴口罩及保持社交距離。

此外，農曆新年將近，交通疏運向來是國人關注的熱門議題，雲頂郵輪集團說，今年星夢郵輪特別首創兩天一夜「春節返鄉小旅行」、「孝親微旅行」，將藍色公路化為交通新選擇，並推出四天三夜「新春主題航次」，邀請旅客登船體驗海上新年，實現環島走春心願。

雲頂郵輪集團指出，為提供更優質的餐飲服務，首度引進集團獨有的餐飲項目「星夢饗宴」，由行政總廚悉心設計限定菜單，透過味蕾便能暢遊歐洲，喜迎一年之始，另外，今年跳島行程，將帶領旅客造訪澎湖、馬祖、金門及花蓮等景點，從海上探索台灣的美。

(中時 )