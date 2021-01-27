疫情帶動消費者行為轉移至網路，網路投保也成為購買保險的新趨勢，因此，康健人壽與保險科技公司OneDegree Global合作，應用其創新的保險核心科技，打造符合年輕世代喜好和需求的保險數位平台。這個網路投保平台3～5分鐘即可完成意外險購買，大幅提升消費者的購買體驗。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴表示，康健人壽擁有在地保險商品設計經驗的優勢，熟悉台灣消費者對於保障的需求，而OneDegree Global具國際經驗，並帶來新穎的技術，為網投族打造更流暢的網路投保介面。

邵駿崴指出，OneDegree Global的姐妹公司是在亞洲其他市場的數位保險公司，有別於一般科技方案供應商，網路保險實戰經驗豐富、業界有目共睹，可為台灣的保險市場提供前瞻性的建議。

OneDegree Global共同創辦人梁德源表示，這是OneDegree Global首度與台灣保險業者進行產品合作，OneDegree Global所提供的保險核心系統簡單上手、兼容性高，能滿足康健人壽為客戶打造友善投保流程體驗的需求。這次的合作也協助康健人壽進一步推動數位轉型升級，克服舊有系統的限制、縮短產品推出所需耗費的時間並減省成本。

(時報資訊)