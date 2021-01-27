力麗集團由力麒(5512)旗下儷京企業斥資逾45億元，於日月潭伊紹達興建五星級酒店，今（27）日舉行新建工程上樑典禮，預計明年下半年落成，並宣布再度攜手溫德姆酒店集團，未來以「日月潭力麗溫德姆溫泉酒店」掛牌營運，可望創造超過300個就業機會。

力麗集團主要透過力麗店(5364)及力麒旗下力麗酒店、宜蘭力麗開發布局觀光市場，其中力麗店旗下包括商務觀光兼具的「力麗哲園」、休閒渡假的「力麗儷山林」、深度生態旅遊的「力麗馬告生態園區」，另由關係企業以麗旅店經營背包客旅店「力麗久居棧」。

同時，力麗集團亦引進國際品牌體系，由力麒旗下力麗酒店、宜蘭力麗開發投資興建「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」，委託萬豪國際經營管理。而力麗店旗下力麗哲園花蓮館，去年則加盟溫德姆酒店集團、更名為「花蓮力麗華美達安可酒店」，此次為雙方二度合作。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店基地面積1686坪，規畫興建地上12層、地下3層建物，總樓地板面積9770坪。預計設有197間客房、中式餐廳、全日餐廳、大廳酒吧及健身房游泳池、兒童遊戲室等休閒設施，以及可容納近400人的宴會廳空間。

力麒建設暨儷京企業董事長郭淑珍表示，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店預計明年落成，加計力麒旗下力麗酒店的力麗儷山林會館（44間客房），力麗店旗下力麗哲園日潭館（40間客房）及月潭館（48間客房），屆時將成為當地提供最大量體（330間客房）的飯店集團。

郭淑珍對日月潭力麗溫德姆溫泉酒店未來營運展望樂觀，認為台灣渡假型飯店去年下半年受惠國旅需求表現優於預期，除了品牌酒店本身五星級的軟、硬體並兼具質感的服務，與在地文化的深度連結才是觀光產業永續發展最主要的因素。

為呼應地方特色及文化，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店的建築基座及大樓外觀設計，以邵族傳統的「邵織紋」色帶及幾何圖案建構而成，今日亦與邵族傳統創作保護共同基金管理委員會進行「邵織紋」專用權簽約儀式，未來將積極推動在地文化發展。

郭淑珍表示，力麗集團飯店事業自日月潭依達邵起家深耕多年，與當地居民來往密切，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店擁有力麗集團資源綜效，結合集團產業活動可將旅遊效益最大化，除將帶動依達邵地區觀光及商業活動外，亦將增加在地高品質的就業機會。

(時報資訊)