中國央行行長周二在WEF論壇表示，中國貨幣政策將繼續支持經濟，不會過早退出支持政策。市場擔憂央行收緊流動性，讓港股上午震盪，收盤下跌。

周三香港恆生指數出現連二跌，收跌93.73點或-0.32%，為29297.53點。國企股(H股)跌44.19點或-0.38%，為11651.24點。保健護理股、金屬股、汽車股表現最差。

騰訊跌2.79%；中國移動漲5.27%；中海油漲6.05%。南下的內資今日湧入209億港元，主要湧向騰訊、中國移動、中海油，多個個股出現大單買入。

科技指數下滑0.72%。科技大咖個股跌漲不一；小米跌2.8%，美團跌3.8%，阿里漲2.6%。

汽車股跌2.88%。長城汽車跌5.7%；吉利汽車跌5.1%；耐詩特跌4.9%；恆大汽車跌5.5%。

比亞迪漲2.8%，報254.0港元。比亞迪傳出明年將推出獨立的新能源車高級品牌，並將在新平台開發該產品。另消息指出，現有經銷商將無力支持該高級品牌所要求的服務，比亞迪將建立新的經銷商，推進新的銷售管道。

短視頻公司快手昨日開始招股，預計2月5日上市。目前匯豐等多家銀行表示認購相當踴躍，首日招股已遭客戶「借爆」。

(時報資訊)