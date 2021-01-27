謝佳見今年將在台灣過年。（許政榆攝）

偶像劇男神謝佳見27日出席屈臣氏活動，他來台發展十年，去年取得在台居留證，有意在台灣置產，而台股近日看漲，被問到是否考慮玩股票增加收入？他笑說：「我有買基金，但不買股票，命理說我沒偏財運，不適合炒股票，一買就會輸」，自嘲是「勞碌命」，做多少賺多少，他認為「投資房地產比較實在」。但仍會關注台股運作，以此檢視自己對股市敏感度。

雖然投資手法看似保守，但謝佳見自招，去年過40歲生日時，廣邀10多位親近好友辦生日趴踢，一個晚上砸了50萬元，「當慶功宴，想說40歲做一個歷史回顧，10年一次」，但坦言「看到帳單有捏把冷汗，還跟經紀人報備『好像花太多』」。如今過了一年，他說：「以前比較瘋，每次習慣性花上萬元，我覺得不應該，有自己檢視自己，整年財務報表，好像有些奢侈」，強調挑戰2021年不會再做。

往年謝佳見會例行健康檢查，過去還曾檢測精子活躍度，他強調「很ok，很活躍」，雖然愛喝，但肝功能一切正常，也按照醫師建議，每天早上喝一匙橄欖油，讓血管更健康。謝佳見和友人經營酒吧「Belle」生意相當好，沒被疫情影響，還榮登北市喜愛酒吧前十名，他近期也想投入更多副業，像是推出自有品牌，保養品、養生產品等，搭配餐廳效果加乘。

(中時 )