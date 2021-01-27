血癌患者羅女士呼籲更多人加入慈濟骨髓資料庫建檔，讓有需要的病人能重獲新生。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院血液腫瘤科主任李典錕查房，叮嚀羅女士出院後相關注意事項。（台中慈濟醫院提供／王文吉台中傳真）

罹患「原發性骨髓纖維化」的羅姓婦人，多年前抱著救人心念，加入慈濟骨髓資料庫建檔，如今自己也能受惠。台中慈濟醫院血液腫瘤團隊透過慈濟骨髓幹細胞中心，從45萬多筆的建檔資料中找到配對，為他進行異體非親屬造血幹細胞移植，並於今日順利出院。

43歲的羅姓婦人2019年底發現身體常有大片瘀青，愈來愈疲憊，從1樓走上2樓就又累又喘，幾乎無法正常生活，就醫確診是骨髓纖維化。隨著造血功能愈來愈差，必須週週輸血，去年底到台中慈濟醫院接受異體非親屬造血幹細胞移植。

台中慈濟醫院血液腫瘤科主任李典錕指出，骨髓是人體的造血工廠，骨髓發生病變，造血功能出現異常，勢必影響全身健康。「骨髓纖維化」是骨髓增生性腫瘤的一種，患者「原發性骨髓纖維化」則是少見疾病，病人因骨髓造血幹細胞發生後天基因突變，導致骨髓內細胞異常增生和纖維化，最後會進展成急性血癌。

李典錕表示，慢性期可以採取保守治療，但當骨髓纖維化已進入加速期，為避免惡化到急性血癌，一旦進展到加速期時就必須審慎評估，是否應進行積極治療，降低治療風險與效果，採取骨髓移植以達到完全根治目標。

李典錕為患者擬定治療計畫，由於無法從家人中找到適合捐贈的造血幹細胞，透過慈濟骨髓幹細胞中心，從45萬筆捐贈者的資料中找到配對，再一一詢問吻合者的提供意願。

羅婦住院1個半月期間，曾發生急性排斥反應，全身皮膚發癢，膽指數升高影響肝膽功能，經對症下藥悉心照料，順利出院。院方今日舉辦感恩重生會獻上花束，血液腫瘤團隊出席祝福他重獲新生。

羅婦透露，住在移植病房隔離期間真的很痛苦，尤其是造血幹細胞再生時，全身痛到不行，忍不住一直哭，過程只有自己知道。如今血型從AB變A型，真的十分神奇。感恩李典錕主任24小時手機不關機，用心的照顧；加上護理團隊溫暖的關懷鼓勵，安撫內心的焦慮與恐懼。

「『造血幹細胞捐贈』對造血功能異常的病人而言，是很重要的資源。」羅婦受慈濟骨髓資料庫救人的理念感召，多年前帶著孩子共同加入建檔，如今他以過來人的心情呼籲，生命有時不能等，如果配對成功，可以讓病人得到重生的希望，希望能有更多人加入骨髓資料庫建檔行列。

特地出席的台中慈濟醫院長簡守信致辭表示，很開心看到羅女士走過孤單、痛苦的治療階段，迎接充滿希望的未來。回首證嚴法師當時成立骨髓資料庫，歷經很多艱辛，但為了一個個的生命仍咬牙堅持，如今成為華人最大的骨髓資料庫，歷年來跨國、跨種族真正做到無私的大愛，台中慈濟醫院也會將這份悲心與關懷真正落實在醫療上。

(中時 )