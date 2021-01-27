中港高中國中部美術班於歷史建築林懋陽故居「一德洋樓」舉辦「繪意清眷詩情畫展」及「一德洋樓速寫展」雙聯展，市長盧秀燕應邀出席，她也在老師引導下參觀作品。（馮惠宜攝）

中港高中國中部美術班於歷史建築林懋陽故居「一德洋樓」舉辦「繪意清眷詩情畫展」及「一德洋樓速寫展」雙聯展。（馮惠宜攝）

中港高中國中部美術班受台中市文化資產處邀請27日起於歷史建築林懋陽故居「一德洋樓」舉辦「繪意清眷詩情畫展」及「一德洋樓速寫展」雙聯展，展出以清水眷村為主題的畫作、詩集以及速寫林懋陽故居的作品。市長盧秀燕應邀參加開幕會，和同學一同朗讀詩詞，肯定孩子才華洋溢，也邀請民眾踴躍參觀。

盧秀燕指出，開展前收到中港高中國中部美術班30位同學的邀請卡，孩子們有才華、用心學習、表現優秀，這次展覽是他們人生中重要的畫展，因此一定要親自參觀鼓勵並給予肯定，也感謝學校的用心教育。她也在老師引導下參觀作品，連讚畫好、詩棒、圖文並茂。

教育局長楊振昇表示，這次雙聯展以多元方式展現清水在地文化，落實十二年國教「藝術涵養與美感素養」的核心內涵，期盼藝術才能班結合核心素養課程，厚植藝術教育發展能量。

中港高中校長簡崐鎰指出，希望透過這次活動讓學生了解在地文化的來龍去脈，進而傳承與創新；指導寫作的老師曾惠意說，孩子們為清水眷村寫詩，一人一首詩配一幅畫，不僅激發孩子的創意，同時也讓眷村文化長留人心。

教育局說明，此次雙聯展展出中港高中國中部美術班二年級同學的水彩畫作，以清水眷村為主題，並舉辦詩歌徵選，發表「繪意清眷詩情畫」詩集，讓學生分享作畫寫詩的創作靈感，將畫與詩、地景與情感作連結。

此外，在開幕活動也讓學生在一小時內速寫林懋陽故居，將作品佈置成「一德洋樓速寫展」，並聆聽園區志工解說，了解林懋陽故居歷經轉賣、興建眷村的過程，見證台灣多元融合的社會發展；雙聯展展期自即日起至3月1日止。

(中時 )