苗栗市民常反映空氣有異味，苗栗市公所為有效追蹤汙染來源，編列80萬元預算，租賃2台揮發性有機物自動採樣設備，將放置於空汙陳情熱點，監控空氣品質及採樣揮發性有機物（VOCs）、細懸浮微粒（PM2.5）等汙染物，27日苗栗市公所啟用空品設備，宣誓守護市民健康決心。

苗栗市長邱鎮軍表示，由於異味陳情不易追蹤，透過揮發性有機物自動採樣設備，放置於民眾陳情熱點，找出汙染來源，以即時且有效要求汙染源進行改善，解決異味陳情問題，必要時也將發出空品不良警報，提醒市民注意。

承包公司、祥雲智能應用科技工程師鍾文舜表示，設備內部可容納1個不銹鋼採樣筒，且具有啟動自動採樣功能，可利用傳送簡訊自動開啟採樣閥或異常高值自動觸發啟動採樣，將空氣污染物吸入至採樣桶內，保存當下疑似異常的空氣樣品，再進行化驗分析。

鍾文舜強調，設備設有儲存功能，每分鐘自動記錄氣象條件及VOCs（揮發性有機物）濃度變化，可分析異常濃度時間分布並搭配汙染物種分析及氣象數據，找出汙染來源，有效要求汙染源進行改善，解決異味陳情問題。

苗栗市民代表會副主席王封台表示，移動式空品監測設備可望更有效找出汙染源頭，達到監督工廠作用，全面把關空氣品質，創造雙贏。

公所表示，依據陳情案件好發區域及季節性風向轉變，機動調度自動採樣監測設備點位，將持續與苗栗縣政府環保局合作，精進相關技術發展以及提升設備精準度提升，共同為苗栗市空氣品質把關，守護市民健康。

(中時 )