矯正署在兼顧防疫下也開放行動接見。（矯正署提供）

農曆春節將至，法務部矯正署為了讓監獄收容人一圓闔家團圓的願望，在春節前加速審辦假釋，並配合各地檢署作業，向法院聲請保護管束裁定，預計2月9日可以讓假釋核准的收容人出監返家，法務部長蔡清祥肯定矯正署的措施，認為能嘉惠收容人，鼓勵他們更生向上，回歸社會。

據統計，矯正署所屬各矯正機關，每個月都有7、800名收容人假釋獲准可以出監，春節的加速審辦是「加速不加量」，讓核准假釋的收容人盡快完成程序提早出監。

此外，對於無法出監的收容人，矯正署在兼顧防疫下也開放行動接見，共建置323具插卡式電話及139具視訊設備，並建置130具行動接見設備，自1月18日起，開放民眾利用手機或平板電腦申請與收容人行動接見，滿足家屬及收容人情感維繫、春節關懷探視需求。

同時，春節期間各矯正機關的醫療照護不打烊，對於有病痛的收容人，矯正機關會協助接受適當的醫療照顧，有慢性病、心血管疾病的特殊收容人藥物不中斷，也加強注意年老、體弱及身心障礙收容人的生活起居。

對於防疫部分，矯正署副署長許金標表示，2020年初就依防疫指揮中心建議，擬具矯正機關預防及緊急處理計畫，除了在出入口設置檢疫站量體溫、戴口罩及手部消毒，人員流動頻繁的處所，以稀釋漂白水加強環境清潔消毒，外賓及新收容人，以VPN查詢近期旅遊史、接觸史。

許金標說，台中看守所在去年12月完成設置「一人一室」的84個收容人床位，高雄第二監獄本月底也將完成60個床位，而台北看守所也會在月底同步設置完成24個床位。

(中時 )