花蓮縣長徐榛蔚（右）前年因未獲國民黨核准，幫丈夫、無黨籍立委傅崐萁助選，國民黨考紀會日前決議「從輕」處分停權1年。（本報資料照）

花蓮縣長徐榛蔚前年因未獲國民黨核准，幫丈夫、無黨籍立委傅崐萁助選，國民黨考紀會日前決議「從輕」處分停權1年。不過國民黨今天中常會討論此案，中常委幾乎一面倒主張不應處分，其中中常委聯誼會會長、新北市議長蔣根煌翻臉怒斥「主席、祕書長怎能如此無能？中常會解散算了」，揚言辭去中常委並憤而退席，最後全案在火爆的場面中未獲通過，黨主席江啟臣裁示退回考紀會重新處理。

徐榛蔚去年9月遭國民黨考紀會決議停權1年6個月處分，去年10月在黨務高層建議下向考紀會申訴。考紀會本月8日開會討論認為徐違紀明確，仍駁回徐的申訴、花蓮縣黨部建議的申誡處分；不過考紀委員認同徐的執政表現良好，且因應政府開放萊豬，很快地就通過零檢出自治條例，符合考紀辦法可予減輕處分，當場擬出停權1年、停權半年等2種方案進行表決，結果以7：5通過停權1年。

但考紀會今天提報審議結論，與會中常委幾乎一面倒挺徐，包括沈智慧、呂學樟、林金結等人都認為懲處停權1年太嚴重，徐輔選丈夫傅崐萁只有陪伴，沒有上台致詞，黨中央要考慮人情義理，且徐榛蔚全台助選，應功過相抵。

蔣根煌也表示，太太幫丈夫輔選是天經地義，況且傅徐夫婦在總統立委大選期間全台幫韓國瑜輔選，徐又是五星縣長，國民黨規章能嚴於中央法規，連二等親之內都不能輔選？要處分徐在情理法都說不過去。

據悉，考紀會主委葉慶元解釋，因為新北、台南都有類似情形，處分停權1年半，已考量徐榛蔚特殊貢獻而減為1年。不過中常委林金結反駁，新北的李嘉進除了違紀為兒子李縉穎輔選立委，過去也幫宋楚瑜、郭台銘輔選總統，哪能與徐榛蔚類比？

由於中常委紛紛反對處分徐榛蔚，發言相當冗長，主席江啟臣仔細聆聽大家意見，不過蔣根煌不滿此案遲未定論，當場翻臉撂話「當這種中常委有啥路用，我退出」，怒氣沖沖退席，氣到連手機都忘了帶走；與會者形容「就差沒翻桌而已」。

江啟臣隨即裁決全案退回考紀會，並請葉慶元記下中常委們各種意見，轉達給考紀委員了解，再重新處理。

蔣根煌受訪說，他在中常會裡就挑明地強調，先前中常會已決議不應處分，考紀會是主席、祕書長找來的，怎能如此無能，任由考紀會不甩中常會決議？此案在地方黨部、考紀會、中常會提來提去好幾次，好像踢皮球一樣，如何訴求團結？既然如此，中常會乾脆解散算了，他才提前退席。

葉慶元表示，依「黨紀處分規程」，考紀會的處分必須送中常會通過，因今天中常會沒通過，全案須退回考紀會重審，考紀會將依照中常委意見、調查證據等情形，重新討論全案。

(中時 )