大陸國台辦今天批評台灣是「政治防疫」，並表示嚴禁開放萊豬進口的台灣豬肉銷陸，對此，民進黨發言人謝佩芬反嗆國台辦的這些作為對台灣的防疫以及兩岸關係的推進都沒有任何的幫助，並呼籲中共當局，「好好的做好你們的防疫，不要再對周邊的國家跟周邊的區域造成任何更多的困擾」。

新冠疫情持續成為兩岸輿論導火線。面對指揮官陳時中說，台灣篩檢費用較大陸高，是因為「檢驗比較準」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會上兩次批評台灣是「政治防疫」，陳時中是透過抹黑大陸來掩蓋台灣檢測費用高昂的真實原因。

對此，謝佩芬今天在回應媒體詢問時表示，去年差不多這個時候，新冠肺炎疫情開始爆發，接著肆虐全球，到今年的最近又死灰復燃，在這過程之中，全台灣包括第一線的醫療人員、全體的國人，都是謹慎在面對，共同在防疫。

她說，國台辦在在此嚴峻情勢的時候，一方面在關心台灣防疫作為是一個政治操作，但另外一方面，卻持續以軍機侵擾台灣空域，這些作為對於台灣的防疫並沒有幫助，對於兩岸關係的推進也沒有任何的幫助。民進黨也要呼籲中共當局，「好好的做好你們的防疫，不要再對周邊的國家跟周邊的區域造成任何更多的困擾」。

對於國民黨近來批評政府的防疫作為，她也再度呼籲，防疫需要全國上下一心，包括醫護人員、政府、朝野各界共同來努力，病毒是不分任何的政黨也不分藍綠，呼籲防疫當前要以防疫為重，千萬不要成為防疫的破口隊，大家一起來維持台灣到目前為止防疫做得這麼好的成果。

針對台灣開放含萊豬進口，國台辦發言人朱鳳蓮也表示，陸方嚴禁台灣生產或轉運的肉類產品輸入，有關部門已加大查驗力度。謝佩芬也重申，我們還是希望國台辦，不要以台灣的議題作為他們的政治操作，這對於台灣以及對於兩岸關係的發展，都沒有任何正面的幫助。

(中時 )