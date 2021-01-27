（左起）叻沙海鮮湯麵、肉骨茶飯。（微風提供）

主打「海南雞」及南洋風味料理的新餐廳「林記海南雞飯」正式進駐BreezeSuper南山旗艦店，開幕同步祭優惠，即日起至1月28日開幕「買1送1」揪感心活動，凡購買任1套餐，就送主餐招待券，每天限量200份。

業者表示，林記海南雞飯的創立緣由，是因老闆在吃遍新加坡多家著名的海南雞飯餐廳，總覺得星國海南雞飯味道雖好，卻感覺「減一味」，回台後找來海南島的餐廳老師傅開始鑽研海南雞飯，經無數次嘗試，缺的那一味正是Q彈鮮嫩的台灣雞肉，堅持採用每日現宰溫體雞肉，融合海南老師傅的製作—洗、蒸、燜、鎮，從手工清洗、控溫蒸煮、再燜燒雞肉，使其吸收獨家湯頭，最後冰鎮讓肉質更軟嫩。

其首選主打—海南雞飯、海南雞腿飯，採用獨有烹飪方式，以台灣在地西螺米，特選印度香蘭葉、香茅、薑黃佐配，搭上獨家所研發特製的3色沾醬—青蔥醬、辣椒醬、老抽醬，新加坡海南雞飯擁有台灣味。

招牌湯品肉骨茶，每日特選排骨，以白术、黑棗、川芎、等11種藥材熬製入味，每一塊排骨鮮肉伴隨湯汁香甜回甘；嗜吃海鮮麵食者推薦叻沙海鮮湯麵，以椰奶、椰絲、蝦膏、香茅、南薑等香料食材熬煮湯底，適合無辣不歡的饕客品嘗。

(中時 )