喜歡高CP值的小米手環嗎？ 2020年小米（Xiaomi）推出小米手環5，運動模式增至11種，還加入了全新磁吸充電的特色，維持高性價比的特色，同樣吸引不少消費者青睞。近日，疑似有小米手環6相關資訊曝光，關心的你可一起來了解。

《GizmoChina》網站報導，有網友發現Zeep應用程式中，出現了新的資料。Zeep是穿戴設備廠華米的應用程式，因為華米也正巧是小米手環代工廠，因此推測相關資訊有可能屬於小米手環6（當然也很有可能並不是）。

報導指出，小米手環6除了延續小米手環5的特色之外，可能將會沿用分別推出基本款與NFC款式的策略（先前小米手環5 NFC並沒有在台推出）。預計螢幕尺寸可能會比小米手環5的1.1吋更大一些。針對運動偵測功能，則可能加入舞蹈、Zumba、板球、籃球、Kickboxing等運動的偵測功能，可能至多增至30種運動模式（小米手環5可偵測11種運動狀態）。此外，還推測小米手環6可能支援Amazon Alexa語音助理以及新增SpO2感測器（偵測血氧含量）。

2020年小米在6月份透過直播方式發表小米手環5，新品在7月中旬在台上市。小米手環5在台價格為NT$945，雖然比小米手環4的NT$865貴了一點點，但是功能升級幅度也相當大。今年小米手環6會在何時現身，並且加入哪些新功能，最終仍須以小米公佈的資訊為準，有興趣的果粉可以持續追蹤相關消息。

(科技)