旺宏(2337)公布去年第四季淨利11.56億元，季減29%但年增53%，單季EPS 0.63元。2020年全年各季都不淡，淨利53.26億元，年增77%，每股淨利為2.9元。

旺宏電子今日舉行線上法說會，公布2020年第四季公司自行結算之財務數字，單季合併營收101.58億元，比第三季高檔下滑約7%，仍年增6%；單季毛利率32.4%，比第三季的35.9%下滑3.5個百分點，單季稅後淨利11.56億元，季減29%但年增53%，單季EPS 0.63元。

旺宏總經理盧志遠表示，因節慶高檔拉貨高峰已過，去年第四季營收季減7%，惟仍相較以往減幅20%相對輕微；毛利率下滑，主要受到匯率、產品組合、存貨回轉減少影響。

旺宏總經理盧志遠表示，去年全年各季呈現淡季不淡，旺季也旺；雖台幣升值不利因素，仍維持不錯的毛利率。

旺宏電子去年合併營收創新高，年增14%達349.95億元；全年毛利率達33.7%，比前年提升6.2個百分比；淨利53.26億元，年增77%，每股淨利為2.9元。

以產品別來看，NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔去年第四季營收比重9%、37%及45%。其中，NAND型快閃記憶體佔單季營收9%，季減13%；NOR型快閃記憶體佔季營收37%，相較前一季減少10%；唯讀式記憶體(ROM)佔季營收45%，相較前一季減少8%；晶圓代工事業群佔季營收9%，相較前一季增加17%。

(時報資訊)