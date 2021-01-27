市場縮手觀望美國聯準會政策決議與該央行主席鮑爾的會後談話，周三美元兌其他主要貨幣陷入狹幅波動。

目前美元指數微升0.1%，報90.27。美元兌日圓微升0.1%，報103.7日圓。歐元幾近持平，報1.215美元。英鎊持平，報1.373美元。

聯準會主席鮑爾料將重申維持超寬鬆貨幣政策不變的承諾。

國際貨幣基金（IMF）上修2021年全球經濟成長預測，強化市場對全球經濟擺脫疫情衝擊的期望，仍使美元兌風險型貨幣趨於弱勢。

澳洲聯邦銀行匯市分析師Joseph Capurso表示：「世界經濟前景越強，美元就越弱，鮑爾將明確表達他們不認為該央行非常寬鬆的政策立場近期內會有所改變，也將使美元走低」。

此外，美國新一輪紓困振興方案的立法進展，亦是市場密切關注的焦點之一。美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，必要時不排除採取特別程序，在不需要共和黨人的支持下，以簡單多數強行通過拜登的1.9兆美元紓困方案。

(時報資訊)