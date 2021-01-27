對疫情的擔憂持續存在，歐股周三早盤下跌；另投資人觀望於美聯準會在歐股尾盤時段的政策決議。

追隨美股隔夜收黑，以及亞洲部分股市的下滑，周三泛歐Stoxx 600指數開低，隨後反覆，暫時持平為小漲0.10點或+0.02%，為407.86點。基礎資源股和汽車股表現較差。

據路透調查，全球染疫人數來到1億人；歐洲目前每四天就會新增100萬名確診者。

微軟的豐富財報並未對歐股科技股產生提振作用，科技股跌1.3%，採礦股、天然氣石油股皆跌約1%。

貴重金屬採礦公司Fresnillo跌3.1%。該公司預期今年較低的黃金產出。

儘管報出小於預期的季度營業利益下滑，衛生產品製造商Essity仍下跌0.6%。

奢侈品集團LVMH漲1.4%。幾個主要品牌例如LV的銷售上揚，特別在中國市場，協助該集團緩衝了新冠封鎖衝擊。

Gucci所屬的開雲集團上漲1%。

如同市場分析，目前歐企的財報發布已無法保證與股價產生正向的連動，新冠封鎖的進度以及企業的堅實實力成為重要影響因素。

(時報資訊)