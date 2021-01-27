要讓消費者吃得健康安心，家樂福主打自有品牌的豐富多樣化安心商品，包括：A.A.無添加驗證標章的商品、無添加商品、無調味商品、減糖商品。其中，通過全球性組織A.A.（Anti Additive）無添加認證後的食品，外包裝即有A.A.無添加認證標章，代表不使用添加物來改變食物口感、縮短食品製作時間、延長食物保存期限等。

近年來民眾重視食品安全，追求簡單少負擔的健康生活，無添加食品已成現今的飲食新趨勢。從簡單百搭的白吐司、抹上減糖果醬、再來一杯牛奶或咖啡，可享有「食」在安心的美味早（午）餐、或當下午茶點心。

不少市售麵包含有添加物，容易造成健康危機。隨著消費者健康意識抬頭，家樂福自製烘焙的多款人氣麵包、吐司領先通路榮獲A.A.無添加驗証標章，讓消費者吃的更安心。以家樂福自製白吐司為例，使用紐西蘭進口安佳奶油、水、麵粉及酵母等原料，再以中種法長時間低溫發酵18小時製成，並通過A.A.無添加認證，為100％ 無添加物之最高等級，只要認明包裝上藍色 A.A.無添加認証標章，就可安心選購、吃進食物的自然美味！

白吐司抹上果醬，再搭牛奶或優格，就是簡單但營養的美味早餐，也可以夾肉片、雞蛋、或起司，讓口感更升級。家樂福自有品牌進口的水果抹醬，不只減糖30％，像是橘子果醬含果量有35％、草莓果醬含果量則達50％，吃得到微酸不太甜的天然水果香氣，是真材實料的好選擇，也有櫻桃、李子、覆盆子、杏桃、無花果多樣化口味可挑選。先前這款果醬缺貨一段時間，現在終於上架，網友還說：「我超想買無花果口味，可是每次去架上整排全部口味都被搶光了。」想購買可得趁早。

家樂福自有品牌提供「無添加物，健康永續」的優質產品，成為消費者值得信任的選擇。有網友在Mobile01料理食譜版，以吐司和果醬做成簡單的小確幸點心進行分享，另外也有網友在「家樂福Carrefour商品．網友真心話」社團發文響應表示：「最愛Light果醬系列，一吃就成主顧，搭A.A.認證100％無添加物的白吐司一起吃，口感順口還有細膩奶油味」。

其他網友陸續紛紛留言附議：「家樂福的麵包我常買，方便又好吃」、「這款吐司有拿到100％無添加星級認證!」、「無添加的食品通常不太放，買了要盡快吃，但健康無價！」、「選擇困難症⋯一次全買會怕吃不完，太天然保存期限不長呀！但這樣很好」、「總算有減糖吃不胖果醬」。

(中時 )