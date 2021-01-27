殺害女學生的高姓嫌犯在警局接受偵訊時，始終低頭不語。（中時資料照）

社會10點檔今帶您回到西元1999年，台北市北投區一間舊公寓中，當時一名還在就讀高職的男同學想對同校的女同學洩慾，不料女同學猛烈反抗，男同學強姦失敗卻惱羞，拿起牛排刀朝對方胸口、背部狂捅11刀，女同學癱倒在躺椅上失去呼吸心跳，沒了性命。

據了解，兩位當事者均就讀當時的十信工商，1999年6月3日時，高姓男同學假藉要影印自然課本，放學後順利約到同校的吳姓女同學，吳女沒多想便赴約，待影印完後，高男又再次提議，邀約吳女一同前往北投租屋處拿取遺失的墨鏡，吳女終究沒能察覺詭計，一步步踏入死亡。

同日傍晚時，兩人一抵達在三樓的房間，高男立刻現出原形，強行想性侵吳女，過程中一邊毆打吳女，更直接把吳女的褲子連同底褲一同拖到恥骨下方，但因吳女抵死不從因此未能順利得逞。

高男慾望無法排解，惱羞成怒竟拿起一旁的木棍朝吳女的頭狂砸，打到木棍從手中脫落，再隨手抓取放在一旁的牛排刀，朝她的左肩與背部猛刺6刀，掙扎過程吳女轉成正面，高男竟再次拿刀狂捅她胸前5刀，刀刀深即胸腔，吳女不敵攻擊，最終倒在屋內的躺椅上，失血過多死亡。

高男犯案後，簡單清理現場後即將屍體棄置租屋處離去。該日吳女的母親等不到女兒回家，報警處理，期間吳女的屍體在租屋處一天天腐敗，直到同月26日中午時，該棟的黃姓住客發現該房內飄出惡臭，破門而入才發現吳女陳屍該處，嚇得報警處理，全案使次見光。

警方到場時，吳女的屍身慘不忍睹，頭髮全數剝落、皮膚皮革化、臟器消失、口唇溶化，經法醫驗屍與屍體身上所著的校服後，順利確認就是失蹤多時的吳姓女同學，家屬苦等23日，卻只等到女兒的死訊，難掩哀痛。

警方火速鎖定經常進入空屋的高姓男同學，將其逮捕歸案，高男到案時坦承犯行，此事在當時引起社會關注，因為兇嫌與受害者皆為學生身分，兇嫌卻用即其兇殘的方式奪取他人性命，高男在北投分局進行現場模擬時，吳女的親友與同學憤怒的在一旁圍觀，警方持著鎮暴盾牌都抵擋不住眾人的怒火，場面混亂。

凶嫌高同學被警方帶到現場做模擬，死者家屬氣憤不已欲打凶嫌洩憤。（中時資料照）

1999年6月28日殺害十信商工女學生的兇嫌在大批警力戒護下前往命案現場模擬，高嫌一到現場，早在現場等候的家屬一擁而上，場面十分混亂。（中時資料照）

士林地檢署於同年10月20日偵結，依強制性交而故意殺人罪嫌起訴高男並求處死刑。案經上訴，高院最終判高男無期徒刑，褫奪公權終身。

(中時新聞網)